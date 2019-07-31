Украли вязанку — повязали самих: жителей КЧР задержали за кражу носков и шапок на 111 тысяч
В дежурную часть МВД России «Зеленчуский» поступило обращение от 53-летней местной жительницы. Она сообщила, что из её дома вынесли вязаные изделия, телефон и 60 тысяч рублей. Украденное оценили в 111 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесии.
- 29 июля сотрудниками уголовного розыска МВД России «Зеленчукский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи из домовладения жительницы ст. Зеленчукская установлены подозреваемые, - сказано в сообщении ведомства
Ворами оказались двое местных жителей. Сотрудники полиции задержали злоумышленников и доставили их в отделение, где они дали признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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