2019-07-31T16:27:58+03:00
Происшествия

Украли вязанку — повязали самих: жителей КЧР задержали за кражу носков и шапок на 111 тысяч

В общей сложности они украли имущество на 111 тысяч рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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В дежурную часть МВД России «Зеленчуский» поступило обращение от 53-летней местной жительницы. Она сообщила, что из её дома вынесли вязаные изделия, телефон и 60 тысяч рублей. Украденное оценили в 111 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесии.

- 29 июля сотрудниками уголовного розыска МВД России «Зеленчукский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи из домовладения жительницы ст. Зеленчукская установлены подозреваемые, - сказано в сообщении ведомства

Ворами оказались двое местных жителей. Сотрудники полиции задержали злоумышленников и доставили их в отделение, где они дали признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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