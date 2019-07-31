Губернатор Ставрополья запустил новую линию розлива воды

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-31T16:36:40+03:00

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Сегодня на заводе «Рокадовские минеральные воды» в селе Ульяновка Минераловодского городского округа прошла торжественная церемония запуска производства по розливу минеральных питьевых форм безалкогольных напитков. Производительность новой линии розлива составит 30 000 бутылок в час.

Участие в мероприятии приняли губернатор Владимир Владимиров, заместитель полпреда в СКФО Валерий Попков, председатель Думы СК Геннадий Ягубов, зампредседателя правительства края Николай Великдань, глава округа Сергей Перцев. Владимир Владимиров подчеркнул, что столь большое предприятие долгие годы простаивало, находясь в статусе банкрота.

Но в 2017 году на производство пришел новый инвестор, который «вдохнул» вторую жизнь в завод. По словам гендиректора предприятия Виктора Адамова, с приходом нового инвестора была проведена реконструкция всего оборудования и инфраструктуры завода, были получены разрешительные документы.

Старту производства по розливу минеральной воды послужило нажатие символической кнопки запуска, после чего гости и работники предприятия проследовали по помещениям завода.

После официальной части открытия новой линии розлива Владимир Владимиров, общаясь с журналистами, подчеркнул, что новое производство будет ориентировано на выпуск местной продукции.

- Это действительно знаковое событие. Мы запустили предприятие полтора года назад, но сегодня мы, наконец, перешли на выпуск собственной продукции из Нагутского месторождения, делаем и пьем воду «Нагутскую» под новым брендом, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU