Шантажиста-насильника школьницы осудили в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-31T17:01:52+03:00

Мужчина требовал 300 тысяч рублей от девочки в обмен на видео, где он ее насилует

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- В Дагестане вынесли приговор 25-летнему местному жителю, изнасиловавшему 15-летнюю школьницу и записавшему это на видео для шантажа. Мужчина отправится на 13 лет в колонию строгого режима. Также суд оштрафовал насильника на 200 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан. - За нераспространение видео он потребовал от школьницы 300 тысяч рублей и получил их.

Инцидент произошел в Хасавюртовском районе Дагестана. В апреле 2018 года мужчина схватил девочку, когда та находилась во дворе своего дома, и силой затащил внутрь. Там он ее изнасиловал и снял весь процесс надругательства над школьницей на телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU