2019-07-31T17:10:09+03:00
Происшествия

Видео наезда мусоровоза на ребенка появилось в Ставропольском крае

Есть основания предполагать, что водитель, сбивший насмерть мальчика, лжет
Полина ШАПОШНИКОВА
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После изучения записи с камер видеорегистратора госавтоинспекторы Ставрополья пришли к выводу, что 67-летний водитель мусоровоза, вероятнее всего, сбил ребенка, проехав на красный.

31 июля в селе Левокумка случилось непоправимое: 9-летний мальчик, переходивший дорогу с велосипедом по всем правилам, был задавлен. Водитель «ЗИЛа» утверждает, что ребенок шел на мигающий желтый сигнал светофора, но видео доказывает неоднозначность утверждения. С другого конца перехода на дорогу ступила и женщина, одновременно с мальчиком. Видно, как через несколько секунд она и подбежала к ребенку, которому уже ничем нельзя было помочь.

Записью трагедии на улице Мостовой поделился очевидец происшествия. Видео приобщат к материалам проверки и тщательно изучат эксперты при определении степени ответственности участников ДТП.

Шок: мусоровоз сбивает ребенка на зебре в Ставропольском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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