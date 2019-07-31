2019-07-31T17:21:02+03:00
Общество

Собак в единственном приюте Ставрополя нечем кормить

Остатки в миски высыпят завтра
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольцев просят помочь кормомСтавропольцев просят помочь кормомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе корма для собак в единственном приюте для животных «Лучший друг» хватит только до пятницы.

В четверг в миски высыпят остатки. И дальше надежда только на доброту неравнодушных ставропольцев. Ситуация стала патовой во время школьных каникул, потому что раньше приют брал отходы столовых.

Сейчас многие собаки, только прибывшие с улицы, истощены. И волонтеры вынуждены им урезать рацион ради экономии. «Но это как- то не по человеческим понятиям долго голодавшему урезать рацион» - взывают волонтеры.

Добровольцы просят не оставлять братьев меньших в беде и принести любой корм в любом количестве. Можно сделать и пожертвование на реквизиты приюта.

ОО ПБЖ "ЛУЧШИЙ ДРУГ" по СК.

ИНН/КПП 2635700552/263501001

ОГРН 11226000001281

р/сч. 40703810360100023846 в Ставропольском отделении №5230 ПАО СБЕРБАНК

кр/сч.30101810907020000615

БИК: 040702615

Голодный телефон 8-968-269-18-46

Номер СБЕРКАРТЫ: 5469 6000 3467 0000 ( Валентина Александровна К)

Тел для справок 8-928-316-39-65

ИСТОЧНИК KP.RU

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