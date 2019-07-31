2019-07-31T17:26:44+03:00
Общество

Насколько эффективна работа коммунальщиков Ессентуков, выяснило всероссийское исследовние

За год город-курорт смог улучшить свои позиции в рейтинге
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Новое исследование портала Domofond.ru показало эффективность коммунальных служб городов России. Главное в работе специалистов - подсчет мнений самих горожан, которым предложили оценить ЖКХ по 10-балльной шкале. 90 тысяч человек выставили оценки, опираясь на собственные наблюдения.

Ессентуки, по результатам независимого исследования, улучшили позиции по сравнению с 2018 годом и заняли 53-ю строчку из 200. Впереди курортного города - краевая столица, которая в 2019 году оказалась в двадцатке лидеров.

Портал отмечает тот факт, что россиян по-прежнему волнует уровень цен: «Цены за ЖКХ невыносимо велики», «Неоправданно высокая стоимость ЖКХ». Уровень коммунального обслуживания также вызывает много вопросов у респондентов: «отвратительная чистка дорог зимой, грязь, слякоть и лужи в межсезонье», «Отсутствие ремонта в подъездах», «Очень много ненужных навязанных услуг - постоянно красят лавки и заборы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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