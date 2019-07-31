2019-07-31T19:36:27+03:00
Происшествия

Пьяный иностранец подрался с дагестанскими силовиками за товар

Суд приговорил мужчину к 30 тысячам штрафа
Андрей ЗОБОВ
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Пограничники задержали дебошира на КПППограничники задержали дебошира на КППФото: Олег ЗОЛОТО
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Пьяный иностранец при въезде в Дагестан начал драку с местными силовиками. Гражданин Азербайджана был возмущён тем, что у него конфискуют незадекларированный товар и набросился на пограничников.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, мужчина собирался реализовать на территории страны свой товар, а о запретах и слышать не хотел. Пьяный азербайджанец полез в драку.

Вместе с ним пострадал и его товарищ, пытавшийся помешать законным действиям погранцов. Его привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы страны. С самим нарушителем поступили жёстче — суд приговорил его к 30 тысячам штрафа по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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