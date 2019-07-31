Шестилетняя девочка погибла в дагестанском санатории

СЕГОДНЯ 21:01 2019-07-31T21:05:29+03:00

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Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело после смерти шестилетней девочки в санатории Кизляра. Ребёнок утонул в бассейне.

Правоохранители обратили внимание на то, что в учреждении не было инструктора по плаванию, но малышку пустили купаться в бассейне. Невнимательное руководство не учло, что их малолетняя гостья банально не умеет плавать.

В итоге, 25 июля произошла трагедия. За девочкой не уследили и она наглоталась воды. Врачи не смогли её спасти.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального СК.

По делу назначен ряд экспертиз. Если вину представителей руководства санатория докажут, им грозит до 6 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU