Мошенник из Пятигорска шутил с законом и после суда

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-01T09:07:57+03:00

Не хотел платить уголовный штраф, пока не замаячила перспектива попасть в тюрьму

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Обменял 100 тысяч рублей на свободу мошенник из Пятигорска. 36-летний мужчина работал торговым представителем и часть денег оставлял себе, не донося до кассы. Дело кончилось судом, который назначил уголовный штраф 100 тысяч рублей.

Но осужденный с судом не рассчитался, стал скрываться. А проверка показала, что на счетах должника таких средств нет, как нет транспорта и недвижимости.

Тогда приставы обратились к суду, чтобы заменить наказание в видео штрафа на лишение свободы. Родные были предупреждены. И на очередном заседании испуганный мужчина нашел нужную сумму и все оплатил, сообщили в УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU