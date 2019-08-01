На Ставрополье идет незаконная добыча полезных ископаемых
Плодородные земли уничтожаются
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В Кочубеевском районе в водоохранной зоне реки Неволька ведется незаконная добыча полезных ископаемых. На землях сельхозназначения стоит перерабатывающая техника. Плодородные земли уничтожаются, уменьшается площадь для выпаса скота.
Об этом сообщили местные жители, а минприроды края подтвердило: лицензию на добычу полезных ископаемых на этих участках не выдавали.
Кроме того, на земле под нужды сельского хозяйства на деле расположены АЗС и стоянка для большегрузов.
Активисты, среди которых экологи, направили письмо главе администрации Кочубеевского района с просьбой принять меры.
ИСТОЧНИК KP.RU