2019-08-01T09:43:32+03:00
Происшествия

На Ставрополье идет незаконная добыча полезных ископаемых

Плодородные земли уничтожаются
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кочубеевском районе в водоохранной зоне реки Неволька ведется незаконная добыча полезных ископаемых. На землях сельхозназначения стоит перерабатывающая техника. Плодородные земли уничтожаются, уменьшается площадь для выпаса скота.

Об этом сообщили местные жители, а минприроды края подтвердило: лицензию на добычу полезных ископаемых на этих участках не выдавали.

Кроме того, на земле под нужды сельского хозяйства на деле расположены АЗС и стоянка для большегрузов.

Активисты, среди которых экологи, направили письмо главе администрации Кочубеевского района с просьбой принять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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