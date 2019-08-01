Минздрав: в Ингушетии и Кабардино-Балкарии все сложно с туберкулезом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-01T09:48:35+03:00

Но на Северном Кавказе ситуация не так плоха

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Республики Северного Кавказа, а именно — Ингушети и Кабардино-Балкария, попали в список проблемных регионов, где велик уровень заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщает Минздрав России в своем отчете за 2018 год.

Ингушетия и Кабардино-Балкария занимают 42 и 58 места в рейтинге. Ситуация в СКФО не так страшна. Регионы Северного Кавказа выше Юга России, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, но ниже центральных и северо-западных областей страны.

Общая обстановка по туберкулезу в России также улучшается. Согласно данным Минздрава, за 13 лет смертность от туберкулеза упала в 3,8 раза.

- В 2018 году умерли от туберкулеза 8617 человек (2017 год - 9614). Показатель смертности от туберкулеза составил 5,9 [случаев] на 100 тыс. населения (2017 год - 6,5). Показатель снизился по сравнению с 2017 годом на 9,2%, а с 2005 годом, когда отмечался пик показателя (22,6 на 100 тыс. населения), смертность от туберкулеза снизилась в 3,8 раза, - сказано в докладе.

Исследователи из ведомства говорят, что пик смертности от туберкулеза приходится на 35-44 года. К тому же 77 и 60 процентов умерших мужчин и женщин были в трудоспособном возрасте. Но эксперты отмечают, что возраст женской смертности от туберкулеза сместился: раньше он был 25-34 года. Вдобавок сократилась детская смертность от туберкулеза.

ИСТОЧНИК KP.RU