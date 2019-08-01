Мотоцикл на Ставрополье врезался в неисправный трактор: два человека погибли
В Курском районе поздно вечером 31 июля в темноте на скорости мотоциклист врезался в прицеп трактора. Водитель и пассажир погибли.
«Урал» несся слишком быстро из-за чего увидеть в темноте неосвещенный трактор с прицепом стало проблематично. 46-летний мотоциклист и его 31-летний пассажир умерли в тот же час. Мужчины катались без шлемов и другой защитной экипировки. А проверка показала, что водителя лишили прав за отказ дунуть в трубку алкотестера.
44-летний водитель трактора был трезв, несколько раз привлекался за нарушения ПДД. Осветительный приборы у трактора отсутствовали — это техническая неисправность из-за которой использовать транспорт запрещено. Идет проверка, после которой установят степень ответственности участников, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU