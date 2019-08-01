2019-08-01T10:11:57+03:00
Происшествия

Мотоцикл на Ставрополье врезался в неисправный трактор: два человека погибли

У любителей железного коня не было шлемов и экипировки
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Курском районе поздно вечером 31 июля в темноте на скорости мотоциклист врезался в прицеп трактора. Водитель и пассажир погибли.

«Урал» несся слишком быстро из-за чего увидеть в темноте неосвещенный трактор с прицепом стало проблематично. 46-летний мотоциклист и его 31-летний пассажир умерли в тот же час. Мужчины катались без шлемов и другой защитной экипировки. А проверка показала, что водителя лишили прав за отказ дунуть в трубку алкотестера.

44-летний водитель трактора был трезв, несколько раз привлекался за нарушения ПДД. Осветительный приборы у трактора отсутствовали — это техническая неисправность из-за которой использовать транспорт запрещено. Идет проверка, после которой установят степень ответственности участников, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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