2019-08-01T10:13:53+03:00
Общество

Врио главы Ингушетии просит людей жаловаться на чиновников лично ему

Для этого он завел специальный адрес электронной почты
Антон ШАПОВАЛОВ
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Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выступил с обращением к жителям республики, в котором призвал сообщать о проблемах в приемную. Он считает бессмысленным выкидывать информацию в интернет потому, что тема останется незамеченной.

- Информируем вас о том, что ваши обращения по разным вопросам и проблемам, критика и конструктивные предложения, если они обращены к вышестоящей инстанции региона, должны быть направлены по данному адресу @priemnaya.ri, а не просто выброшены в глобальную сеть, - написал глава Ингушетии на своем аккаунте в социальных сетях.

В свою очередь Калиматов пообещал не игнорировать жалобы и реагировать на каждую проблему оперативно. Аккаунт в Instagram ему необходим, чтобы поддерживать живое общение с жителями Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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