2019-08-01T11:07:49+03:00
Общество

Сотрудники МВД по Дагестану помогли известному блогеру найти потерянные документы

В папке находились бумаги, необходимые для усыновления ребенка
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники МВД по Дагестану помогли известному блогеру найти потерянные документыСотрудники МВД по Дагестану помогли известному блогеру найти потерянные документыФото: СОЦСЕТИ
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Известному блогеру Марии Василковой, которая на аудиторию свыше 600 тысяч человек говорит о жизни своих детей, помогли найти ее потерянные в Дагестане вещи. На помощь пришли сотрудники МВД и местные жители, сообщает женщина на своем аккаунте.

- Во время одной из остановок муж пошёл что-то искать в багажнике, достал чемодан и кому-то из детей срочно понадобился папа. Короче, дела все сделали, сели и поехали. Через 100 километров пути обнаружили, что чемодана-то нет в машине, - написал блогер.

В багаже, по признанию матери, лежали документы на усыновление ребенка. Именно это подстегнуло родителей броситься на поиски чемодана. И уже через день счастливый блогер сообщает, что чемодан нашли.

- Телефон сегодня просто разрывался от звонков. Нам звонили жители Дагестана, которые и не видели нас никогда. Предлагали помощь, жильё и даже деньги. Один мужчина вообще организовал парней-спортсменов, которые на пробежку вышли не на постоянную тропу, а на место потери и обыскали все овраги на всякий случай! Я от такой поддержки просто плачу целый день. Муж вообще в шоке от происходящего. […] В итоге вечером поступил долгожданный звонок: «Ваши Документы на посту ДПС в Дербенте».

Чемодан забрали родители девушки. Она поблагодарила неравнодушный Дагестан за помощь и МВД по республике, в частности.

- Позвонил начальник Левашинского отдела полиции Сиражутдин Рагимов и сообщил, что сегодня днем с сообщением обратился 59-летний житель селения Джемикент Сейдулла Асланов , который пояснил, что 30 июля в 14:30 он на проезжей части нашел чемодан, но ехал по работе в другой район - Левашинский. Вернувшись сегодня домой, в Дербентский район, пришёл с находкой в отдел полиции, - поясняет ведомство, как были найдены вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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