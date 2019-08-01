2019-08-01T11:55:57+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Круглый ноль целый год»

Иван ЕГОРОВ
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УРАЛСИБУРАЛСИБ
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Акция предназначена для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Принять участие могут клиенты, у которых в настоящее время не открыт расчетный счет в Банке УРАЛСИБ.

Клиенты открывшие расчетный счет в период проведения акции, получают бесплатно на свой выбор:

- 12 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «Бизнес-старт»

или

- 6 месяцев обслуживания в рамках пакетов услуг «Кассовый» или «Платежный»

Пакеты услуг включают набор основных сервисов, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы в адрес физических лиц, операции с наличными, выпуск и обслуживание бизнес-карт, интернет- и мобильный банк.

Акция действует с 1 августа по 1 сентября 2019 года включительно во всех офисах Банка. Подробности акции – на сайте Банка УРАЛСИБ.

Подробности акции на сайте банка, в отделениях банка и по телефону горячей линии для юридических лиц: 8 800-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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