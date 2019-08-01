2019-08-01T14:31:24+03:00
Происшествия

Вербовщик из Дагестана получил восемь лет

Его судили по двум статьям
Антон ШАПОВАЛОВ
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Вербовщик из Дагестана получил восемь летВербовщик из Дагестана получил восемь летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор против уроженца Дагестана Тимура Муритова. Его обвиняли в содействии терроризму, сообщает пресс-служба судебного органа.

- Муритову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сказано в сообщении.

Молодому человеку инкриминировали первую часть 205.1 статьи (содействие террористической деятельности), первую часть 222 статьи (хранение оружия) и первую часть 222.1 статьи (незаконное хранение взрывных устройств) УК РФ.

По материалам следствия, с мая 2015 года Муритов агитировал жителей Махачкалы уехать в Сирию, чтобы там воевать. В итоге один человек действительно отправился сражаться и примкнул к боевикам. Муритов купил у него гранату и оружие с боеприпасами, которые при задержании изъяли. На заседании подсудимый не признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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