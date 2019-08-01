Автомобиль сорвался в горную реку в Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-01T12:36:21+03:00

Один человек погиб, еще один находится в реанимации

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Минувшим вечером в Чегемском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие. Житель Майского района, проезжая на автомобиле "ВАЗ-2107" по дороге между населенными пунктами Эль-Тюбю и Булунгу, не справился с управлением и съехал в реку Чегем.

- В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью, а его пассажир, в экстренном порядке был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. - уточнили в сообщает пресс-службе УГИБДД по КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU