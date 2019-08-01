Минздрав: количество зараженных ВИЧ жителей Чечни увеличивается
Республика занимает третье место
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В Чечне растет число заболеваний ВИЧ, количество случаев увеличилось на 44,33 процента. К такому выводу пришли сотрудники Минздрава, основываясь на данных за 2018 год.
Другим субъектом Северо-Кавказского федерального округа, где есть такая же динамика, является Кабардино-Балкария. Там число зарегистрированных случаев возросло почти на 30 процентов. Несмотря на это, Северный Кавказ не считается лидером по этому показателю. Намного хуже обстоят дела в Сибирском, Уральском и Поволжском федеральных округах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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