На Ставрополье читательница с Урала преступила закон ради Пушкина

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-01T14:38:26+03:00

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В Георгиевском округе полиция приехала в книжный магазин, чтобы разобраться с 24-летний жительницей Тюменской области, набившей рюкзак плодами творчества чужих умов.

В одном из крупных сетевых книжных магазинов девушка прогуливалась мимо полок и складывала издания в свой внушительный рюкзак. С 34 книгами любительница печатного слова прошла мимо кассы, но сработала сигнализация. Продавцы смогли остановить злоумышленницу и заставили все выложить, затем вызвали полицию.

Кстати, чтение нынче не так уж и дешево обходится. Больше 25 тысяч рублей стоил книжный набор незадачливой похитительницы.

Теперь за покушение на кражу книголюбке грозит до 2 лет лишения свободы. Девушка находится пол подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

Девушка на Ставрополье запихнула весь книжный магазин к себе в рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU