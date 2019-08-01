2019-08-01T14:38:26+03:00
Происшествия

На Ставрополье читательница с Урала преступила закон ради Пушкина

Когда страсть к чтению становится преступной
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Георгиевском округе полиция приехала в книжный магазин, чтобы разобраться с 24-летний жительницей Тюменской области, набившей рюкзак плодами творчества чужих умов.

В одном из крупных сетевых книжных магазинов девушка прогуливалась мимо полок и складывала издания в свой внушительный рюкзак. С 34 книгами любительница печатного слова прошла мимо кассы, но сработала сигнализация. Продавцы смогли остановить злоумышленницу и заставили все выложить, затем вызвали полицию.

Кстати, чтение нынче не так уж и дешево обходится. Больше 25 тысяч рублей стоил книжный набор незадачливой похитительницы.

Теперь за покушение на кражу книголюбке грозит до 2 лет лишения свободы. Девушка находится пол подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

Девушка на Ставрополье запихнула весь книжный магазин к себе в рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав: количество зараженных ВИЧ жителей Чечни увеличивается
Сразу 3 медицинских объекта строят на Ставрополье
Директор банка из Северной Осетии незаконно перевел 45 миллионов на подставные счета
«На банальные вопросы ответить не можешь»: глава Северной Осетии со скандалом уволил чиновника
Автомобиль сорвался в горную реку в Кабардино-Балкарии
Ставропольский заказник «Новотроицкий» изменит границы
Вербовщик из Дагестана получил восемь лет
Грязевой поток чуть не смыл машину в Дагестане — видео
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Круглый ноль целый год»
120 ларьков снесли в Ставрополе под новые зоны отдыха
123 тысячам жителей Чечни вернули свет
Залы оперы и балета крупнее, чем в Большом, собираются создать в Ставрополе
Сотрудники МВД по Дагестану помогли известному блогеру найти потерянные документы
Начальница отдела ставропольской полиции застигнута спецслужбами при получении денег
«Гранту» жутко смяло в столкновении с «Лексусом» на Ставрополье: двоих не спасли
Врио главы Ингушетии просит людей жаловаться на чиновников лично ему
Мотоцикл на Ставрополье врезался в неисправный трактор: два человека погибли
Мэр Магаса расстроился, что ему пишут гадости, и удалился из соцсетей
Минздрав: в Ингушетии и Кабардино-Балкарии все сложно с туберкулезом
На Ставрополье идет незаконная добыча полезных ископаемых
Мошенник из Пятигорска шутил с законом и после суда