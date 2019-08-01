Самый милый фотопроект на Ставрополье: сотрудники ДПС показали, как пристегивают своих малышей
Фото: УИГБДД по СК
Ставропольцев просят поучаствовать в фотопроекте по дорожной безопасности. Он посвящен акции «Пристегни себя и ребенка», которая продлится с 1 по 15 августа. Первыми в фотопроекте поучаствовали сами дорожные полицейские со своими детьми.
Фото: УИГБДД по СК
Фото: УИГБДД по СК
Желающие поучаствовать в проекте должны сделать снимки с правильно пристёгнутым ребенком в автомобиле и опубликовать в Инстаграм с хештегом #ПристегниРебенка прямо на фотографии, сделав подпись «Участвую в фотопроекте Госавтоинспекции». Пост с фотографией нужно отправить в директ @gibdd26.
Лучшие снимки опубликуют на официальной странице Госавтоинспекции Ставропольского края.
ИСТОЧНИК KP.RU