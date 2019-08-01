Самый милый фотопроект на Ставрополье: сотрудники ДПС показали, как пристегивают своих малышей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-01T15:24:28+03:00

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Фото: УИГБДД по СК

Ставропольцев просят поучаствовать в фотопроекте по дорожной безопасности. Он посвящен акции «Пристегни себя и ребенка», которая продлится с 1 по 15 августа. Первыми в фотопроекте поучаствовали сами дорожные полицейские со своими детьми.

Фото: УИГБДД по СК

Фото: УИГБДД по СК

Желающие поучаствовать в проекте должны сделать снимки с правильно пристёгнутым ребенком в автомобиле и опубликовать в Инстаграм с хештегом #ПристегниРебенка прямо на фотографии, сделав подпись «Участвую в фотопроекте Госавтоинспекции». Пост с фотографией нужно отправить в директ @gibdd26.

Лучшие снимки опубликуют на официальной странице Госавтоинспекции Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU