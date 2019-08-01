Семья с ребёнком пострадала при пожаре в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-01T15:19:49+03:00

Два человека в тяжёлом состоянии доставлены в больницу

Изменить размер текста: A A

В Дагестанском Дербенте сгорел одноэтажный жилой дом. Пламя пожара чуть не унесло жизни троих его обитателей — семьи с маленьким ребёнком. К счастью, все спаслись, но двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

— В 10:02 поступило сообщение о пожаре. Специалисты выехали на место. Троих жильцов удалось эвакуировать. К 10:45 пожар локализовали, а к 11:38 — потушили, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Пострадавшие попали в центральную городскую больницу. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии — медики борются за их жизнь.

— Площадь пожара — 80 квадратных метров. Специалисты выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU