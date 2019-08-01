Психически больного мужчину с бородой разыскивают на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-01T17:32:26+03:00

Он не ориентируется в пространстве

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Житель села Гофицкого днем 30 июля вышел из дома и до сих пор не вернулся. 34-летний Артем Савенков инвалид II группы с детства. Он имеет психическое заболевание, не разговаривает и не ориентируется в пространстве.

Савенков высокого роста, полный, с длинными волнистыми волосами с проседью, борода около 20 см, широкие брови, карие глаза.

Был одет в темную футболку, темные трико, резиновые шлепки.

Осведомленных о судьбе мужчины просят позвонить по телефонам: 4-05-77, 4-07-32.

ИСТОЧНИК KP.RU