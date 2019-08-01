В Невинномысске прокуратура попросила поезда ездить потише

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-01T17:49:27+03:00

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Уровень шума от поездов слишком силен для некоторых жителей Невинномысска, пишет Newstracker со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

Житель улицы Революционной заявил о чересчур громких звуках поездов.

Была проведена проверка, которая показала, что уровень шума в квартирах превышает предельно допустимые значения, как ночью, так и днем.

В итоге от начальника Армавирской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» потребовали разработки решений по снижению уровню шума.

Результаты рассмотрения акта реагирования взяты на контроль в Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU