В Невинномысске прокуратура попросила поезда ездить потише
Уровень шума от поездов слишком силен для некоторых жителей Невинномысска, пишет Newstracker со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.
Житель улицы Революционной заявил о чересчур громких звуках поездов.
Была проведена проверка, которая показала, что уровень шума в квартирах превышает предельно допустимые значения, как ночью, так и днем.
В итоге от начальника Армавирской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» потребовали разработки решений по снижению уровню шума.
Результаты рассмотрения акта реагирования взяты на контроль в Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU