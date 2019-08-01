2019-08-01T18:27:48+03:00
Происшествия

В Дагестане град разбил крыши школ, детсадов и 700 домов: ввели режим ЧС

В селе Доргели стихия нанесла крупный удар
Евгения СОКОРЕВА
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В Карабудахкентском районе Дагестана из-за ливня с градом ввели режим ЧС. По сообщению республиканского МЧС, больше всего досталось селу Доргели, где побило автомобили, крыши домов и оборвало провода. Жертв, к счастью, нет.

- Имеются повреждения кровли около 700 домов, двух школ, детского сада и участковой больницы, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ведомстве. - Прошло заседание, где оказана методическая помощь району, созданы комиссии по обследованию домов всех обратившихся граждан. С населением проведена разъяснительная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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