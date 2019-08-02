На Ставрополье прокуратура займется страшным ДТП с грузовиком и автобусом

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-02T13:26:18+03:00

Предстоит выяснить, по какой причине водитель автобуса выехал на встречную полосу

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После страшной аварии с автобусом и грузовиком на Ставрополье с 5 погибшими и 18 пострадавшими, прокуратура начала проверку.

Трагедия произошла около 2:30 ночи на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" . Автобус "Сан Лонг" направлялся из Волгограда в Ставрополь. Внезапно водитель двинул на встречку, из-за чего столкнулся с грузовиком.

5 погибших и 18 пострадавших — таков итог ДТП.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: 5 погибших, 19 пострадавших 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU