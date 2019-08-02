Причина аварии с автобусом под Ставрополем: водитель грузовика выехал на встречку
За час до трагедии с 5 погибшими водители рейсового автобуса «Волгоград-Ставрополь» сменились. Поэтому версия о сне за рулем как причине столкновения автобуса «Сан Лонг» и грузовика «Рено» отметается.
Изначально автоинспекторы предположили, что усталость 59-летнего водителя, который последним управлял автобусом, повлекла за собой страшную аварию. Потому что незадолго до этого транспорт был остановлен сотрудниками ДПС в рамках операции «Сон за рулем».
Сейчас к проверке обстоятельств подключились следователи. Изучаются записи с видеорегистраторов. Предполагается, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, а водитель автобуса пытался избежать удара, но не смог.
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: 5 погибших, 19 пострадавших
ИСТОЧНИК KP.RU