Причина аварии с автобусом под Ставрополем: водитель грузовика выехал на встречку

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-02T13:24:55+03:00

Ранее говорилось о вине водителя автобуса, но после изучения записей у госавтоинспекторов другие предположения

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За час до трагедии с 5 погибшими водители рейсового автобуса «Волгоград-Ставрополь» сменились. Поэтому версия о сне за рулем как причине столкновения автобуса «Сан Лонг» и грузовика «Рено» отметается.

Изначально автоинспекторы предположили, что усталость 59-летнего водителя, который последним управлял автобусом, повлекла за собой страшную аварию. Потому что незадолго до этого транспорт был остановлен сотрудниками ДПС в рамках операции «Сон за рулем».

Сейчас к проверке обстоятельств подключились следователи. Изучаются записи с видеорегистраторов. Предполагается, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, а водитель автобуса пытался избежать удара, но не смог.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: 5 погибших, 19 пострадавших 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU