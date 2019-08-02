Дагестанского депутата, подозреваемого в махинациях с землей на 20 млрд, освободили из-под стражи

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-02T10:28:59+03:00

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Верховный суд Дагестана отменил решение Советского районного суда Махачкалы, по которому местному депутату Фикрету Раджабову продливали арест. Мужчину подозревают в земельных махинациях, сообщает пресс-служба суда.

- 1 августа 2019 года Верховный суд республики Дагестан, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил постановление суда первой инстанции, - сказано в сообщении.

Верховный суд отменил постановление, считая, что для продления ареста слишком мало сведений, которые бы обосновывали обвинения. Помимо этого, нет никакой угрозы, что Раджабов может скрыться от следствия.

- При рассмотрении материалов судом первой инстанции не обсуждался вопрос о возможности применения в отношении Раджабова иной меры пресечения и не были учтены сведения о его личности, верховный суд республики пришел к выводу о том, что цель, ради которой следствие просит продлить срок содержания под стражей обвиняемому, может быть достигнута при назначении ему менее строгой меры пресечения - в виде запрета определенных действий, - говорят в суде.

Теперь мужчине запрещено общаться с фигурантами дела по всем видам связи и находиться на улице с восьми вечера и до восьми утра.

Напомним, Раджабову и ещё девятерым участникам дела вменяют уголовную ответственность за махинации с 330 объектами недвижимости на 20 миллиардов рублей. Четверо, не считая депутата, арестованы, ещё пять человек объявлены в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU