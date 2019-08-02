2019-08-02T10:46:48+03:00
Здоровье

Варикоцеле в Ставрополе лечат через прокол в плече

Операцию планируют поставить на поток
Полина ШАПОШНИКОВА
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Первую малоинвазивную операцию по устранению варикоцеле провели в краевой Ставропольской больнице. Недугу подвержены только мужчины, часто от него страдают подростки. Заболевание может привести к бесплодию. И раньше лечение проходило только методом открытой хирургии, что часто приводило к повторению симптомов. Теперь делается только прокол в районе плеча. Медики работают со всеми патологическими венами под местной анестезией. Операция переносится легче. Кстати, ее делают бесплатно по полису ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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