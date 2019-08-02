В автобусе, попавшем в ДТП на Ставрополье, находилось 4 детей
Из числа 20 пострадавших в столкновении рейсового автобуса и грузовика на Ставрополье 4 — несовершеннолетние.
Их среди погибших, к счастью, не оказалась. Жизням детей серьезной угрозы нет.
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А родственникам погибших пассажиров и самим раненым по закону полагаются страховые выплаты. Для тех, чьих близких не стало, сумма составляет 2,025 млн рублей, сумма выплаты пострадавшим - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести полученных травм, пишет ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU