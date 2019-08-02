В автобусе, попавшем в ДТП на Ставрополье, находилось 4 детей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-02T13:23:27+03:00

Все они выжили

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Из числа 20 пострадавших в столкновении рейсового автобуса и грузовика на Ставрополье 4 — несовершеннолетние.

Их среди погибших, к счастью, не оказалась. Жизням детей серьезной угрозы нет.

В больнице рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии на Ставрополье 00:00 00:00

А родственникам погибших пассажиров и самим раненым по закону полагаются страховые выплаты. Для тех, чьих близких не стало, сумма составляет 2,025 млн рублей, сумма выплаты пострадавшим - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести полученных травм, пишет ТАСС.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: 5 погибших, 19 пострадавших 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU