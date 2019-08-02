Врачи отрезали грыжу в 20 кг женщине в Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-02T11:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В больнице Кабардино-Балкарии пациентка с 3 степенью ожирения за одну операцию, не косметического характера, стала легче на 20 кг. У женщины нашли пупочную грыжу. Все показатели говорили о необходимости хирургического вмешательства по ее удалению. Операция в итоге прошла успешно и избавила пациентку от болей и части лишнего веса.

- Послеоперационный период протекал гладко, швы сняты на 8-9- сутки. Пациентка выписана на 11-е сутки в удовлетворительном состоянии, - говорят врачи республиканской Межрайонной многопрофильной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU