«Половину — боевикам, половину — себе»: дагестанец осуждён за финансирование терроризма

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-02T12:02:30+03:00

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Дагестанец Керим Шайхвалиев приговорён к 17 годам лишения свободы за финансирование международного терроризма. Через Telegram он объявлял сбор денег на нужды боевиков и просто на благотворительность. Годами он обманывал людей, спонсируя боевиков и наживаясь на этом самостоятельно.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Северо-Кавказского военного окружного суда, Керим Шайхвалиев — приверженец радикального ислама. Поэтому дагестанец решил помочь боевикам, ведущим войну в арабских странах.

Для этого в июле 2016 года мужчина создал несколько каналов в Telegram. Где-то он обманывал людей, собирая деньги на благотворительность. В других случаях открыто сообщал, что собирает средства для членов бандформирований.

— К сентябрю 2017 года Шайхвалиев собрал почти 120 тыс. рублей. В то же время Шайхвалиев перевел более 55 тыс. рублей на номера банковских карт, оформленных на участников запрещенной террористической организации, — сообщили в суде.

Вторая половина собранных средств осела в кармане у финансиста боевиков. Чуть позже его схватили правоохранители.

— Решением суда Керим Шайхвалиев приговорён к 17 годам колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU