Расхитительницу святилищ схватили в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-02T13:15:19+03:00

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В Северной Осетии задержали расхитительницу древнего святилища «Хуыцауы Дзуар», находящегося на Осетинской слободке. Женщина покусилась на ящик для пожертвований.

О краже смотритель святилища узнал благодаря камерам наблюдения. На записи он увидел расхитительницу гробниц и пришёл с заявлением в полицию. Вскоре стражам порядка удалось задержать осквернившую святое место женщину.

Расхитительница святилищ покаялась в преступлениях.

— Преступление удалось раскрыть за дежурные сутки. Расхитительницей оказалась 32-летняя жительница селения Ир. Оказалось, что подозреваемая жила кощунством, постоянно обирая коробки для пожертвований в святых местах, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Против женщины собираются возбудить уголовное дело по статье кража. Ели вину расхитительницы святилищ докажут, ей светит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU