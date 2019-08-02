За ушибы по 1 тыс. рублей: страховщики рассказали, сколько получат пострадавшие в ДТП на Ставрополье

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-02T13:21:46+03:00

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Страховые выплаты получат все пострадавшие в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье. Родственникам погибших также положена компенсация. Перевозчик был застрахован и компания, услугами которой он пользовался, сообщила о готовности возместить деньгами ущерб.

Выплаты в зависимости от травм могут варьироваться до 2, 025 млн рублей.

Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальные травмы – ушибы или ссадины – оцениваются в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: 5 погибших, 19 пострадавших 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU