2019-08-02T14:13:54+03:00
Общество

Сбербанк расширит сеть офисов для бизнеса

К концу года количество отделений по обслуживанию корпоративных клиентов увеличится на 30 процентов
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Сервисы Сбербанка становятся доступнее и эффективнее.Сервисы Сбербанка становятся доступнее и эффективнее.
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В июле количество филиалов банка, в которых юридические лица могут получить банковские услуги, выросло до 230 офисов. При этом в 179 из них клиенты смогут не только получить все необходимые услуги по ведению счета, но и непосредственно открыть счет. Предоставление услуг для предпринимателей будет организовано на базе действующей розничной сети.

На сегодняшний день клиентская база Ставропольского отделения Сбербанка насчитывает свыше 47 тысяч корпоративных клиентов. Всего на Юге России и Северном Кавказе банк взаимодействует с 252 тысячами корпоративных клиентов, из них около 53 тыс. - в республиках Северного Кавказа.

Сбербанк также продолжает развивать собственные онлайн-сервисы, доступ к которым возможен и без посещения офиса. Подобные возможности реализуются на базе платформы «Сбербанк Бизнес Онлайн». В июле банк начал кредитовать юрлица в течение нескольких часов с момента поступления заявки, исключая посещение банка.

- Сервисы Сбербанка становятся более доступными и эффективными, - говорит Ирина Ткаченко, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России. - Именно поэтому они находят все больший отклик среди наших партнеров. В первом полугодии мы добились рекордного показателя по объему кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса, который впервые превысил отметку в 50 млрд рублей. Во многом это результат эффективной работы как в оффлайн, так и онлайн-каналах взаимодействия с нашими клиентами. Ознакомиться с полным перечнем отделений по обслуживанию юридических лиц можно на сайте Сбербанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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