Воткнула нож в шею: дочь в Изобильном убила мать и вынесла тело на пустырь у дома

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-02T14:46:59+03:00

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В небывалые сроки в Изобильненском округе раскрыто убийство старушки.

24 июля 2019 года на пустыре в Изобильном обнаружено тело женщины, завернутое в ковер. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В тот же день установлена личность подозреваемой . Ей оказалась 53-летняя дочь убитой. Она поссорилась с 87-летней матерью днем 21 июля. Повод был незначительным, но дочка ударила маму ножом в шею. Рана стала смертельной. Тело какое-то время лежало дома, а утром 24 июля женщина замотала убитую в ковер, вынесла на улицу и оставила в кустах пустыря около своего дома.

Подозреваемая заключена под страж.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU