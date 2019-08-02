7 раненых в ДТП с автобусом привезли на лечение в Ставрополь
Никто из пациентов не выписан
Изменить размер текста:
Семеро пострадавших приехали на реанимобилях в Ставрополь после ДТП с автобусом и грузовиком в Апанасенковском районе. В том числе двое граждан Великобритании, женщина и ее сын, будут проходить лечение в клинической больнице скорой медицинской помощи в Ставрополе.
«Интерфаксу» рассказали в краевом Минздраве, что никто из пациентов не выписан, остальные раненые проходят лечение в больнице Апанасенковского района.
Столкновение грузовика и рейсового автобуса произошло ночью. 5 человек погибли, 20 — получили ранения различной степени тяжести. Правоохранители выясняют причину аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU