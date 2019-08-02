2019-08-02T16:54:57+03:00
Происшествия

7 раненых в ДТП с автобусом привезли на лечение в Ставрополь

Никто из пациентов не выписан
Полина ШАПОШНИКОВА
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Семеро пострадавших приехали на реанимобилях в Ставрополь после ДТП с автобусом и грузовиком в Апанасенковском районе. В том числе двое граждан Великобритании, женщина и ее сын, будут проходить лечение в клинической больнице скорой медицинской помощи в Ставрополе.

«Интерфаксу» рассказали в краевом Минздраве, что никто из пациентов не выписан, остальные раненые проходят лечение в больнице Апанасенковского района.

Столкновение грузовика и рейсового автобуса произошло ночью. 5 человек погибли, 20 — получили ранения различной степени тяжести. Правоохранители выясняют причину аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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