Детскую больницу Невинномысска начали ремонтировать
Два этажа здания приобретут новый вид
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В Невинномысске начался ремонт детской городской больницы. С подрядчиком заключены два контракта: на 23 млн рублей и на 44 млн рублей. Будут выполнены работы по замене инженерных сетей, обновлении стен и потолков на 3-м и 4-м этажах поликлиники.
В туалетах, душевых, буфетной и процедурных кабинетах постелят новый пол.
Модернизация здания проходит в рамках госпрограммы края «Развитие здравоохранения». Всего на нее выделено 215 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU