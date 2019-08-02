2019-08-02T17:01:52+03:00
Экономика

Детскую больницу Невинномысска начали ремонтировать

Два этажа здания приобретут новый вид
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Невинномысске начался ремонт детской городской больницы. С подрядчиком заключены два контракта: на 23 млн рублей и на 44 млн рублей. Будут выполнены работы по замене инженерных сетей, обновлении стен и потолков на 3-м и 4-м этажах поликлиники.

В туалетах, душевых, буфетной и процедурных кабинетах постелят новый пол.

Модернизация здания проходит в рамках госпрограммы края «Развитие здравоохранения». Всего на нее выделено 215 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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