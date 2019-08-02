В Ессентуках стартовал трехдневный исторический субботник

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-02T17:10:02+03:00

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Необычный субботник стартовал сегодня в Ессентуках. Глобальная уборка коснулась первого городского погоста - Братского кладбища. Неравнодушные ессентучане проявили инициативу, поддерживают трехдневную работу администрация и Дума курорта, кавминводский отдел краевого министерства природных ресурсов, общество глухих, историческое общество «Двуглавый орел», даже помощники из соседних городов и республик.

Большой клич в соцсетях собрал людей разных возрастов и профессий. Историческим ессентукский субботник можно назвать благодаря серьезной цели, к которой идут организаторы «трудовой акции»: нумерация, описание и структурирование информации о захоронениях, как итог - «Книга памяти».

Большинство тех, кто сегодня в течение 5 часов работал граблями и бензопилами, ищут своих родственников, могилам которых больше полувека. По информации организаторов, здесь есть и почетные жители «старых» Ессентуков, представители духовенства, герои-ветераны.

- Я хочу найти захоронение моего прадеда, основателя и первого руководителя ессентукского узла связи. Большое количество могил уже не имеют имен и фамилий, мы хотим восстановить эти сведения, пронумеровать захоронения и создать «Книгу регистрации захоронений». На одной из страниц «Книги» будут опубликованы и имена участников большого субботника. Мы сделаем ее в 4 экземплярах и переведем в электронный вид. Уверена, что этой работой мы поможем сотням семей со всей страны найти своих родственников и отдать дань памяти, - сказала одна из организаторов доброй акции Мирослава Яблонская.

По признанию участников, первый день уборки был самым сложным - обрезали сухостой, пилили повалившиеся деревья, убирали ветки, траву, косили. Инвентарь, транспорт и даже «полевой» обед помогли активистам сообща проделать огромную работу. Уже вывезено 6 «КамАЗов» мусора. Воскресная уборка закончится панихидой, которую проведет протоиерей Андрей Сахно.

ИСТОЧНИК KP.RU