Постпред Ингушетии в администрации президента увольняется
Он попрощался с коллегами, но указа ещё не подписали
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Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алихан Цечоев написал заявление об увольнении. Об этом сообщает источник в администрации главы республики.
- Алихан Цечоев вчера попрощался с коллективом постпредства, но его заявление, как и указ об освобождении от должности, не подписаны, - сказал информатор.
С их слов, сведений о том, кто встанет на место Цечоева, пока что нет.
Цечоев занимает нынешнюю должность с декабря 2016 года. До этого он был первым вице-премьером Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU