Двое чеченцев вытащили из воды тонущих детей
Молодые люди отдыхали на берегу
Изменить размер текста:
В селе Ведено Чечни двое молодых парней – Юсуф Бисултанов и Хусейн Ильясов – спасли детей, которые плюхнулись в воду с катамарана. В этот момент парни отдыхали на берегу.
- Мы с коллегами отдыхали и в это же время услышали детский крик. С этого момента все началось. Мальчика достали сразу, девочку - немного позже. Из-за того, что у детишек паниковали, трудно было держаться на воде, но теперь они в порядке, - сказал один из героев.
Дети отделались психологическим шоком. Спасатели никаких травм не получили.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»