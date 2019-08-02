Двое чеченцев вытащили из воды тонущих детей

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-02T18:47:21+03:00

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В селе Ведено Чечни двое молодых парней – Юсуф Бисултанов и Хусейн Ильясов – спасли детей, которые плюхнулись в воду с катамарана. В этот момент парни отдыхали на берегу.

- Мы с коллегами отдыхали и в это же время услышали детский крик. С этого момента все началось. Мальчика достали сразу, девочку - немного позже. Из-за того, что у детишек паниковали, трудно было держаться на воде, но теперь они в порядке, - сказал один из героев.

Дети отделались психологическим шоком. Спасатели никаких травм не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU