Пассажирский поезд протаранил машину в Ингушетии
Пострадавших нет
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Авария, в которой участвовали пассажирский поезд и легковушка, произошла в Назрани. Об этом рассказывают очевидцы.
- В пятницу днем автомобиль "Лада-Гранта" столкнулся с пассажирским поездом на переезде в центральной части города. Водитель, несмотря на сигнал и видя приближающийся состав, решил быстро миновать переезд, но не успел, - говорят свидетели произошедшего.
Машину задело в левый бок, ее откинуло в сторону. Сам автомобиль поврежден, но несерьезно. В ДТП никто не пострадал, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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