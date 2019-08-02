Пассажирский поезд протаранил машину в Ингушетии

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-02T18:59:54+03:00

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Авария, в которой участвовали пассажирский поезд и легковушка, произошла в Назрани. Об этом рассказывают очевидцы.

- В пятницу днем автомобиль "Лада-Гранта" столкнулся с пассажирским поездом на переезде в центральной части города. Водитель, несмотря на сигнал и видя приближающийся состав, решил быстро миновать переезд, но не успел, - говорят свидетели произошедшего.

Машину задело в левый бок, ее откинуло в сторону. Сам автомобиль поврежден, но несерьезно. В ДТП никто не пострадал, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU