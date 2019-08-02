2019-08-02T20:15:23+03:00
Общество

Известного заключенного, который голышом сбежал из дагестанской тюрьмы через окно, нашли

Его искали в Дагестане, а он оказался в Казани
Антон ШАПОВАЛОВ
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Известного заключенного, который голышом сбежал из дагестанской тюрьмы через окно, нашлиИзвестного заключенного, который голышом сбежал из дагестанской тюрьмы через окно, нашлиФото: СОЦСЕТИ
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28-летнего уроженца Тюмени Рустама Шахрудинова, отбывающего наказание за серию краж в Дагестане, поймали в Казани. За время своей подпольной жизни мужчина успел обчистить несколько квартир в Татарстане и Твери.

Изначально Шахрудинова судили за то, что он обворовал две квартиры, вынеся оттуда имущества на 180 тысяч рублей. Очень скоро его задержали и поместили в изолятор. Утром он сбежал оттуда через окно, в которое подают еду. Побег он совершал нагим.

Тогда мужчину объявили в розыск. Его искали по всей республике, но нашли через два года в Казани. За это время он успел нажиться 550 тысячами рублей. Его обвиняют в краже и побеге, свою вину он признает.

Голый дагестанец сбежал из тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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