На заброшенном складе Дагестана нашли бомбы в 90 кг мощностью
Находку уничтожили
Изменить размер текста:
В Дагестане в селе Гимры при обследовании заброшенного склада обнаружили 9 бомб суммарной мощностью в 90 кг. "Начинкой" устройств стала смесь аммиачной селитры, алюминиевой пудры и кусков арматуры. Находка попалась на глаза сотрудникам правоохранительных органов, которые приняли решение об ее уничтожении. Как уточняют в республиканском ФСБ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU