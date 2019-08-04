На заброшенном складе Дагестана нашли бомбы в 90 кг мощностью

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-04T11:03:46+03:00

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В Дагестане в селе Гимры при обследовании заброшенного склада обнаружили 9 бомб суммарной мощностью в 90 кг. "Начинкой" устройств стала смесь аммиачной селитры, алюминиевой пудры и кусков арматуры. Находка попалась на глаза сотрудникам правоохранительных органов, которые приняли решение об ее уничтожении. Как уточняют в республиканском ФСБ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU