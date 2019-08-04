В Северной Осетии чиновник специально обанкротил энергетическое госпредприятие

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-04T11:50:01+03:00

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В Дигорском районе Северной Осетии завели уголовное дело на главу местной администрации за преднамеренное банкротство энергетического предприятия.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в 2017 году чиновник отдал в безвозмездное пользование Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа (коммерческая организация ПАО МРСК "Северного Кавказа") основные активы муниципального предприятия "Дигорская городская сетевая компания" - электрические сети и подстанции. Зная при этом, что у предприятия огромные многомиллионные долги, которые гасятся за счет доходов от электроснабжения населения, когда без указанного оборудования не получится осуществлять хозяйственную деятельность, а значит получать прибыль и платить по кредитам. Так предприятие и стало банкротом.

- Помимо прекращения деятельности предприятия, а также увольнения его работников, действия чиновника повлекли причинение ущерба государству в виде недополученных обязательных налоговых платежей на сумму, превышающую 3 млн рублей, - добавили в ведомстве. - По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".

ИСТОЧНИК KP.RU