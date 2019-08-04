"Хотели выравнять": В Дагестане уронили башню старинной мечети
Чудом не пострадали люди [видео]
Стоп-кадр: видео из соцсетей
Изменить размер текста:
В дагестанском селе Аксай Хасавюртовского района рухнул минарет. Очевидцы говорят, что башню "хотели выравнять и отремонтировать". Чудом не пострадали люди. Кадры с места ЧП появились в сети:
В Дагестане уронили башню одной из самых старинных мечетей.
Местные говорят, что скоро построят новую, но прежняя была частью одной из самых старинных мечетей в районе.
ИСТОЧНИК KP.RU