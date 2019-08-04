2019-08-04T18:23:26+03:00
Происшествия

"Хотели выравнять": В Дагестане уронили башню старинной мечети

Чудом не пострадали люди [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Стоп-кадр: видео из соцсетейСтоп-кадр: видео из соцсетей
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В дагестанском селе Аксай Хасавюртовского района рухнул минарет. Очевидцы говорят, что башню "хотели выравнять и отремонтировать". Чудом не пострадали люди. Кадры с места ЧП появились в сети:

В Дагестане уронили башню одной из самых старинных мечетей.

Местные говорят, что скоро построят новую, но прежняя была частью одной из самых старинных мечетей в районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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