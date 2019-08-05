Сувлаки у Андрея Джатдоева: на картах Ставрополя появилось кафе имени главы города
Мэр поинтересовался у ставропольев уровнем кухни
Фото: andreydzhatdoev
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Глава Ставрополя Андрей Джатдоев в своем аккаунте в Инстаграм сообщил, что на картах Google можно найти кафе греческой кухни его имени.
«Кто-то мощно забрендировал свою точку общепита! Теперь и не знаю, что с этим делать. Может, на всякий случай, внести в декларацию об имуществе? - прокомментировал Андрей Джатдоев.
Затем мэр уже серьезно предположил, что кафе держит его однофамилец, и поинтересовался у своих подписчиков качеством кухни.
ИСТОЧНИК KP.RU