Газоснабжение абонентов, отключенных из-за пожара во Владикавказе, восстановлено по временной схеме

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-05T09:14:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» восстановили по временной схеме газоснабжение двух многоквартирных домов по ул. Доватора во Владикавказе.

Накануне из-за пожара и взрыва в соседнем двухэтажном здании, где располагались чесальный цех и мастерская по изготовлению национальных музыкальных инструментов, в целях безопасности была прекращена поставка газа расположенным в непосредственной близости 8 коммунально-бытовым потребителям и в 42 квартиры в пятиэтажных жилых домах.

Инженеры ПТО городского филиала газораспределительной организации в сжатые сроки подготовили проектную документацию для возобновления подачи газа, и с утра субботы, 3 августа, начались работы по прокладке нового газопровода от шкафного газорегуляторного пункта, принадлежащего предприятию «Ника-7», находящемуся на территории, пострадавшей от пожара и взрыва. В восстановительных работах задействованы 4 единицы автотранспорта, 3 бригады службы ремонта, врезок и монтажа газовых сетей, 2 бригады сварщиков, 2 слесаря по ремонту и эксплуатации подземных газовых сетей газа – всего порядка 20 человек. В общей сложности было использовано более 160 м трубы различного диаметра, арматура, отводы и другие необходимые материалы.

По словам исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» Алана Кодзаева, было принято решение в кратчайшие сроки обеспечить газом более 150 человек, проживающих в пятиэтажных домах.

«Мы не могли оставить столько людей без газа на неопределенный период, пока идут следственные действия и пока специалисты Испытательной пожарной лаборатории занимаются выяснением причин пожара. Поэтому подключили дома по временной схеме, несмотря на выходные дни и противодействие некоторых владельцев предприятий коммунально-бытового сектора на пострадавшей территории», - пояснил ситуацию Кодзаев.

Справка:

ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» входит в группу «Газпром межрегионгаз». Компания образована 1 января 2007 г. и является газораспределительной организацией, которая сегодня занимает лидирующее положение на рынке транспортировки газа и оказания услуг по газоснабжению в РСО-Алания.

ИСТОЧНИК KP.RU