На «Автошоке» в Невинномысске выступили рок-группы «Алиса» и «КняZZ»
Тысячи собравшихся смогли пропеть хиты легенд русского рока
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2 августа открылся шестой международный фестиваль «Автошок», на котором автолюбители представляют свои необычные средства передвижения и стремятся поразить жюри.
На второй день фестиваля перед тысячами гостей и участников выступили группы Mordor, Slot, «Алиса» и КняZZ.
Собравшиеся пели вместе с исполнителем «Красное на черном» и «Мое поколение».
ИСТОЧНИК KP.RU