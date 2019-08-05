2019-08-05T09:27:56+03:00
Звезды

На «Автошоке» в Невинномысске выступили рок-группы «Алиса» и «КняZZ»

Тысячи собравшихся смогли пропеть хиты легенд русского рока
Полина ШАПОШНИКОВА
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2 августа открылся шестой международный фестиваль «Автошок», на котором автолюбители представляют свои необычные средства передвижения и стремятся поразить жюри.

На второй день фестиваля перед тысячами гостей и участников выступили группы Mordor, Slot, «Алиса» и КняZZ.

Собравшиеся пели вместе с исполнителем «Красное на черном» и «Мое поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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