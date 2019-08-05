У 30 чиновников из Дагестана нашли неверные данные в декларациях о доходах
Прокуратура Дагестана уличила депутатов из Хунзахского района республики в том, что они неверно составили декларацию о своих доходах и имуществе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- В ходе проверки, выявлены факты представления муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений и лицами, замещающими должности муниципальной службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, - сказано в сообщении.
По материалам Прокуратуры, в декларациях не указаны автомобили и недвижимость, которыми владеют чиновники.
Напомним, месяц назад у 17 депутатов того же Хунзахского района нашли такие нарушения. В итоге их работу досрочно прекратили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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