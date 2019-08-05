Видео: на Холодных родниках в Ставрополе ветер опрокинул дерево в бассейн
Порывы ветра достигали 23-28 метров в секунду
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В Ставрополе жители оценивают принесенный бушевавшим ветром 4 августа ущерб. Так в Таманском лесу очевидцы засняли на видео огромное дерево, которое рухнуло в одну из чаш с водой Холодных родников. Недавно жители многоэтажки сообщили о пробитой деревом балконной двери.
Порывы ветра, по данным ГУ МЧС РФ по СК, достигали 23-28 м/с. Утром 5 августа в отдельных территориях края следует ожидать продолжения непогоды.
Ветер опрокинул деревья на лесу Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU